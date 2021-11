25 novembre 2021 11:53

Venezia invasa da rose all'uncinetto: simbolo contro la violenza sulle donne

Venezia inondata di rose realizzate all'uncinetto. Attaccato a ognuna, un bigliettino con il numero 1522 per segnalare casi di violenza sulle donne. È l'iniziativa del gruppo Yarnbombing Giudecca in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Nella mattina del 25 novembre sono spuntate rose in ogni angolo della città.