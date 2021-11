25 novembre 2021 00:00

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: la moda che fa bene

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021 segnaliamo, in particolare, due iniziative speciali: un bracciale e una collana 100% made in Italy, creati da una donna, di cui parte dei proventi di vendita sarà devoluto per un intero anno a un centro antiviolenza. E la limited edition di una borsa iconica, frutto dell’artigianalità italiana, dal nome femminile: anche in questo caso, parte del ricavato andrà a sostenere la più grande associazione italiana che si occupa di violenza contro le donne.