Giornata contro la violenza sulle donne: perché comprare un rossetto

Un messaggio che parla di rispetto e che dice con forza no alla violenza sulle donne . Un segno visibile, rosso, da tracciare con il rossetto sullo zigomo, subito sotto l'occhio. E un aiuto concreto, a favore di una realtà che da tanti anni lavora per dare voce e futuro a chi non ne avrebbe . È quanto prevede una campagna di sensibilizzazione sociale che, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, intende ribadire il no alla violenza, al silenzio, all'indifferenza e alla rassegnazione. Aderire è semplicissimo: basta comprare un rossett o.

UN SEGNALE CONCRETO - Ha preso, infatti, il via la campagna di Kiko Milano "Dona un sorriso alle donne vittime di violenza" a sostegno dei progetti di Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini, realtà che interviene a favore di donne e mamme in difficoltà attraverso le comunità mamme-bambino e le strutture di supporto alla famiglia presenti in tutta Italia. Per ogni rossetto acquistato nei negozi del brand e online fino a giovedì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, parte del ricavato sarà devoluto all'associazione per contribuire a finanziare l’apertura degli sportelli di ascolto psicologico per le donne seguite all’interno delle comunità mamma-bambino e dei centri alla famiglia “Pan di Zucchero” di Ai.Bi. “Per noi la bellezza non è solo un fattore estetico - ha spiegato Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko -. Il nostro impegno vuole andare oltre i prodotti per mettersi al servizio della comunità e contribuire a non lasciare indietro nessuno".