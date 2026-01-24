1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

la casa dell'aggressione

Torino, 65enne colpita con una pistola da mattatoio: è gravissima | Arrestato il figlio per tentato omicidio

L'aggressione pare sia avvenuta al termine di un violento litigio

24 Gen 2026 - 15:06
4 foto
© Ansa

© Ansa

Ti potrebbe interessare

videovideo
torino
tentato omicidio

Sullo stesso tema