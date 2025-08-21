Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 5
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

con targa straniera

Tir due volte contromano, paura sulla tangenziale di Pavia

 Dopo la doppia infrazione, l'autista si è allontanato facendo perdere le sue tracce

21 Ago 2025 - 17:05
5 foto

Un Tir con targa straniera ha imboccato per due volte contromano la tangenziale di Pavia, seminando il panico tra gli automobilisti ma senza causare incidenti. È accaduto giovedì mattina. Il mezzo pesante ha percorso in senso contrario la corsia di uscita utilizzata da chi proviene dalla tangenziale Nord per entrare in quella Ovest o dirigersi verso il centro. Pochi minuti dopo ha affrontato contromano un altro tratto della tangenziale in direzione di Certosa e Milano. Il camionista alla guida non è stato multato. Dopo la doppia infrazione si è allontanato facendo perdere le sue tracce. 

Leggi anche

Modena, 18enne in contromano sull'A1 con un'apecar: evitata la tragedia grazie alla polstrada

Torino, automobilista 81enne viaggia contromano in A32: bloccato dai carabinieri

Ti potrebbe interessare

pavia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema