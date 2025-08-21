Tir due volte contromano, paura sulla tangenziale di Pavia

Un Tir con targa straniera ha imboccato per due volte contromano la tangenziale di Pavia, seminando il panico tra gli automobilisti ma senza causare incidenti. È accaduto giovedì mattina. Il mezzo pesante ha percorso in senso contrario la corsia di uscita utilizzata da chi proviene dalla tangenziale Nord per entrare in quella Ovest o dirigersi verso il centro. Pochi minuti dopo ha affrontato contromano un altro tratto della tangenziale in direzione di Certosa e Milano. Il camionista alla guida non è stato multato. Dopo la doppia infrazione si è allontanato facendo perdere le sue tracce.