26 giugno 2021 15:49

Pride, con la biciclettata di Milano si apre la giornata dell'orgoglio omosessuale in Italia e nel mondo

Si è aperta con una lunga biciclettata dalla Stazione Centrale fino all'Arco della Pace, dov'è il palco per musica e dibattito in questa edizione a sostegno del ddl Zan, con il deputato dem ospite della piazza, la giornata arcobaleno di Milano a conclusione della Milano Pride Week. In contemporanea si celebra l'orgoglio omosessuale anche a Roma, Ancora, L'Aquila, Faenza, Martina Franca per riaffermare che sul ddl Zan non si arretra e non verrà accettato alcun compromesso, sotto lo slogan "Lo vogliamo così com'è". In questo sabato Pride sono in programma parate anche a Parigi, Siviglia e Los Angeles (che ospiterà il TransPride), mentre a Dublino, tradizionalmente il Gay Pride più famoso perché dura 10 giorni, quest'anno ci sarà soltanto un evento virtuale a causa del Covid