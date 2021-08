18 agosto 2021 12:31

Pontedera, inaugurata "Piazza" Gino Strada: la dedica al fondatore di Emergency

Dalla serata del 17 agosto gli abitanti di Pontedera, in provincia di Pisa, saranno i primi in Italia a potersi ritrovare in Piazza Gino Strada. Al medico e fondatore di Emergency, scomparso il 13 agosto, è stata dedicata un'area all'interno del circolo Arci del paese. Non uno spazio pubblico (l'iter burocratico per un'intitolazione ufficiale ha tempi più lunghi), ma un ex campo da calcetto riconvertito per ospitare concerti ed eventi culturali.



Forse un modo per mandare un messaggio all'amministrazione comunale, che nel 2020 aveva conferito a Strada la cittadinanza onoraria e che ha già aperto all'idea di trovare un luogo per ricordarlo. O più semplicemente, come dichiarato dal presidente del circolo Arci "Il Botteghino" Gianluca Macelloni, "un atto di gratitudine" nei confronti dei 27 anni di attività di un'associazione umanitaria che ha offerto cure a più di 11 milioni di persone in ogni parte del mondo.