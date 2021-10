30 ottobre 2021 16:44

Papa Francesco incontra Fiammetta, la bambina che faceva la Dad ad alta quota in mezzo agli animali

Papa Francesco ha incontrato in Vaticano Fiammetta Melis, la bambina di 10 anni che seguiva le lezioni in didattica a distanza a 1.000 metri di altitudine, tra le greggi di capre del padre nella Val di Sole in Trentino. La ragazzina era accompagnata dai genitori. "Cosa hai fatto Fiammetta, che hai smosso il mondo con questo tuo modo di essere? Sei come le tue caprette...vai libera sulle montagne - ha detto il Pontefice a Fiammetta, come raccontato dal padre Massimiliano a Vatican News - Sei una bambina molto fortunata".