Palliano, realizzato un murales in memoria di Willy Monteiro Duarte

Il sorriso di Willy Monteiro Duarte resterà impresso per sempre sui muri di Palliano, il paese dove viveva in provincia di Frosinone. Lo street artisti Ozmo, fiorentino trapiantato a Londra, ha raccolto l'invito di Vanity Fair Italia e ha realizzato un murales in Largo Aldo Moro con il volto del giovane 21enne ucciso a Colleferro. "Un tributo che vuole tener viva la sua memoria attraverso l'arte", ha scritto su Instagram Ozmo. All'inaugurazione dell'opera hanno partecipato i familiari di Willy insieme a moltissimi ragazzi del paese che hanno deciso di indossare una maglia bianca. "Siamo grati al presidente Conte per la partecipazione al funerale e la condivisione del nostro dolore, ma il vero lavoro inizia ora", ha dichiarato il sindaco di Palliano Domenico Alfieri. "Apriamo un tavolo di confronto con le istituzioni che affronti le problematiche della violenza, della rabbia e di un disagio sociale che oggi purtroppo è realtà nel nostro Paese".