Omicidio Colleferro, Mattarella: "Sconvolti per la morte di Willy"

"Siamo sconvolti per la morte di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte per aver difeso un amico contro la violenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Vo' Euganeo in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. "Il suo volto sorridente resterà come un'icona di amicizia e di solidarietà, che richiama i compiti educativi e formativi della scuola e dell'intera nostra comunità", ha aggiunto il Capo dello Stato.