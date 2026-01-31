Animali e oggetti recuperati nelle case sgomberate a Niscemi

La media è di 70-80 interventi al giorno: i vigili del fuoco entrano nelle case della zona rossa assieme ai proprietari, tutto viene fatto nel tempo più breve possibile. Gli sfollati di Niscemi alla svelta recuperano poche oggetti, qualche abito e i loro animali. "Le persone chiedono di potere prendere le cose più care che hanno, sono momenti intensi anche per noi - racconta Francesco Turco, funzionario tecnico dei vigili del fuoco di Caltanissetta. - Abbiamo recuperato cani, gatti, pappagalli. Molti hanno la necessità di prendere indumenti, ma anche oggetti per loro preziosi da un punto di vista affettivo come quadri, fotografie di famiglia".