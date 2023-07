02 luglio 2023 11:09

Nicolò Govoni: "Studenti che sparano in classe? La scuola italiana è obsoleta”

Parla a Tgcom24 l’attivista per i diritti umani candidato al premio Nobel per la pace nel 2020: “Gli episodi avvenuti nelle scuole italiane non mi stupiscono. Ma i buoni esempi non mancano”