Violento scontro all'alba a Milano, quattro feriti: grave un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in arresto cardiaco e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano dopo un grave incidente avvenuto poco prima delle 6:30 di domenica, in viale Fulvio Testi. La strada, che collega il capoluogo lombardo con Monza, è stata teatro di un violento scontro tra due automobili. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto una Opel Corsa e una Mercedes classe G Brabus. Sulla Opel si trovavano tre persone: il 21enne, che potrebbe essere stato alla guida, una ragazza di 23 anni e un’altra di 30. Il quarto ferito è un uomo di 32 anni, identificato come conducente del Suv. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi e per ricostruire le cause dello scontro. L’autista della Mercedes è stato sottoposto all’alcoltest, come previsto dalle procedure di legge. I soccorritori del 118 hanno lavorato a lungo sul posto per rianimare il giovane e assistere gli altri feriti, che sono stati trasportati in diversi ospedali cittadini. Le condizioni del 21enne risultano particolarmente gravi.