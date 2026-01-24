1 di 13
L'impatto

Milano, incidente a catena tra auto e mezzo Amsa: morto un 46enne

Lo scontro è avvenuto poco dopo le cinque del mattino all’altezza di via Filiberto. Il mezzo Amsa non avrebbe dato la precedenza 

24 Gen 2026 - 11:36
