Frosinone, 15enne trovato morto in un fossato con la bicicletta

Uno studente di 15 anni del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi, Francesco Latini, è stato trovato morto accanto alla sua bicicletta in un dirupo a poca distanza dalla sua abitazione. A dare l'allarme erano stati i genitori che lo avevano visto uscire intorno alle 15:30 di venerdì dall'abitazione di famiglia a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, ma non lo avevano visto rientrare dopo il tempo di un giro in bici, come d'abitudine. Lo hanno chiamato sul cellulare senza però ricevere risposta ed a quel punto hanno avvertito i carabinieri. Attraverso il segnale Gps del telefono il ragazzo è stato localizzato in un dirupo a poca distanza dall'abitazione. Quando lo hanno raggiunto, il ragazzo era già morto. Stando ad una prima ricostruzione, sembra sia andato a finire nel fossato, in una discesa con la bici.