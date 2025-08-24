Maltempo in Romagna, un bagnino di Bellaria-Igea Marina a Tgcom24: "È sembrato un tornado"

Un bagnino di Bellaria-Igea Marina è rimasto sorpreso dalla forza del temporale che si è abbattuto sulla costa romagnola. "È sembrato un tornado creatosi dal nulla. Qui, al mio bagno di Igea Marina, il vento ha rotto, strappando via dalla base, 50 ombrelloni. Ha spaccato anche i lettini, che abbiamo dovuto accatastare: alcuni li abbiamo trovati sulla strada, pieni di fango. Quelli che si potevano salvare li abbiamo ripuliti uno a uno. Il vento ha divelto anche le insegne e ribaltato i giochi dei bambini".