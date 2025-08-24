Logo Tgcom24
Maltempo Romagna, il gestore del Papeete: "Che botta, spiaggia devastata"

Massimo Casanova: "Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente"

24 Ago 2025 - 10:39
"È stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ha ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo. Abbiamo tutti gli uomini in campo, oggi siamo aperti, stiamo lavorando". Il gestore del Papeete Beach di Milano Marittima, Massimo Casanova, racconta gli effetti del violento temporale che, nella notte, ha colpito la costa romagnola. "Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente - dice con una battuta - sono come i burocrati di Bruxelles".

Maltempo in Romagna, allagamenti e disagi

I danni sulla costa romagnola

 Il potente e improvviso temporale con vento e grandine che si è abbattuto prima dell'alba, dalle 4.30, sulla costa romagnola, prima sulla zona di Ravenna e Cervia e poi con particolare violenza sulla provincia di Rimini, ha provocato danni e allagamenti. Sono caduti alberi e le strade in alcune zone si sono trasformate in fiumi, con disagi alla circolazione.

