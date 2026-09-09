Lorena Isceri, il feretro arriva a Squinzano: la madre stringe il suo orsacchiotto

Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano, nel Leccese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia dell'A1 a Barberino del Mugello (in provincia di Firenze). Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina, nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. La madre Antonietta teneva con sé l'orsacchiotto bianco che era stato regalato a Lorena quando era bambina. Il padre Franco, in lacrime, si è invece chinato sulla bara della figlia per baciarla.