Laccio di scarpe e nastro biadesivo, presi a Roma gli Arsenio Lupin delle offerte in chiesa

Un laccio di scarpe e del nastro biadesivo. Questi gli arnesi del mestiere di una coppia di ladri che rubava le offerte dei fedeli all'interno delle apposite cassette, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, a Roma. I due, un romano di 52 anni e una romena di 24, entrambi senza fissa dimora, nullafacenti e con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma San Paolo, dopo essere stati sorpresi in chiesa a "pescare" le banconote. Durante la loro perquisizione personale, sono stati recuperati circa 25 euro e 20 dollari in contanti, consegnati, poi, a un responsabile della Basilica. Gli Arsenio Lupin sono accusati di furto aggravato in concorso e saranno processati per direttissima