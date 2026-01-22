La Spezia, centinaia di persone al corteo funebre per lo studente ucciso

Grande folla al corteo funebre per Youssef Abanoub, lo studente ucciso dal suo compagno Zouhair Atif, nella classe dell'istituto superiore Einaudi Chiodo di La Spezia. Al corteo - partito dall'obitorio cittadino e conclusosi alla cattedrale di Cristo Re, dove si sono tenute le esequie - erano presenti centinaia di persone: ragazzi e ragazze, amici, compagni di scuola e membri della comunità copta che si sono stretti alla famiglia. Davanti al carro funebre con il feretro di Abanoub Youssef, due studenti della scuola hanno tenuto in mano uno striscione con scritto "Aba Vive". Altri, invece, avevano in mano palloncini bianchi e mazzi di fiori bianchi, che sono poi stati portati in chiesa per le esequie.