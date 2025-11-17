Fulmine colpisce un campanile a Capannori (Lucca)

Le forti piogge hanno causato disagi e danni anche in Versilia. Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, è intervenuta in via Casone per una frana di grosse dimensioni che ha coinvolto una casa e sotto la quale sono rimaste alcune vetture. Non sono rimaste coinvolte persone. A Capannori, in provincia di Lucca, alle 7:30 una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca di è recata alla chiesa San Leonardo in Treponzio per verificare le condizioni del campanile colpito da un fulmine.