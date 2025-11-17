Logo Tgcom24
© Vigili del Fuoco | Esonda il Torre, la zona allagata
MALTEMPO E DANNI

Gorizia, una frana di fango su alcune case a Cormons e persone sui tetti a Romans d'Isonzo

17 Nov 2025 - 11:39
Le forti piogge che si sono riversate sulla zona nelle ultime ore hanno provocato lo smottamento nel terreno. I vigili del fuoco al lavoro, evacuata la zona

gorizia
maltempo