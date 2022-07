29 luglio 2022 12:09

Fridays For Future, mille giovani in piazza a Torino per il clima

Un corteo di circa un migliaio di giovani è partito dal campeggio 'Climate Social Camp' di Torino per la manifestazione del secondo summit europeo del Fridays for Future, il movimento fondato da Greta Thunberg. Gli attivisti dal parco Colletta si sono spostati in piazza Vittorio Veneto per concludere il percorso in piazza Castello, promuovendo messaggi di pace, giustizia e azione per il clima. L'ultimo vertice FFF si era tenuto nel 2019 a Losanna, in Svizzera, due anni fa prima della pandemia.