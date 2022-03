03 marzo 2022 16:15

Il movimento Fridays for Future scende in piazza per la pace

I giovani attivisti del movimento Fridays for Future sono scesi in strada in 70 città per sostenere una causa diversa ma vicina a quella ambientale: la fine della guerra in Ucraina. Uno sciopero globale contro questa e tutte le guerre. “Un Pianeta ecologicamente sano ma attraversato da guerre e violazioni dei diritti umani non è il Pianeta che vogliamo”.