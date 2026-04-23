Firenze, maxi antenna davanti al Duomo: esplode la protesta ma l'impianto è autorizzato

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Il nuovo ripetitore installato in viale Belfiore altera la vista delle cupole simbolo della città. La soprintendente ammette l'impatto anomalo
A Firenze esplode la polemica per una maxi antenna telefonica installata sul tetto di un edificio in viale Belfiore, ritenuta troppo impattante sul profilo monumentale del centro storico. Il ripetitore, di colore bianco e dalle dimensioni esagerate rispetto agli altri presenti nella zona, finirebbe infatti per interferire con la visuale della cupola del Duomo e di quella della basilica di San Lorenzo.
A sollevare il caso sono state le immagini pubblicate dal Corriere Fiorentino, che mostrano chiaramente l'ingombro dell'impianto rispetto allo skyline della città. "Effettivamente le dimensioni" del ripetitore "sono esagerate", ma "l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata. E quindi adesso non è semplice", ha commentato Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze, intervenendo a margine di un evento.
Secondo la soprintendente, l'impianto sarebbe stato realizzato già da tempo e solo ora la sua presenza è diventata oggetto di attenzione pubblica. La possibilità di intervenire però resta al momento incerta. "Nella valutazione normalmente siamo anche abbastanza attenti su questi temi. Non so quanto si possa intervenire a posteriori, vediamo se ci sono gli elementi" ha aggiunto Ranaldi.