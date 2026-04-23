Firenze, maxi antenna davanti al Duomo: esplode la protesta ma l'impianto è autorizzato

A sollevare il caso sono state le immagini pubblicate dal Corriere Fiorentino, che mostrano chiaramente l'ingombro dell'impianto rispetto allo skyline della città. "Effettivamente le dimensioni" del ripetitore "sono esagerate", ma "l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata. E quindi adesso non è semplice", ha commentato Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze, intervenendo a margine di un evento.