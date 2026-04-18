Il corpo del genitore verrà riesumato nelle prossime settimane: nei prossimi giorni, è previsto in procura il conferimento dell'incarico ai consulenti che dovranno eseguire autopsia e accertamenti tecnici irripetibili sulla salma. Per la badante 40enne, spiega La Nazione, è in fase di definizione la rogatoria con il Perù (Paese di origine della defunta, dove è stata sepolta). Gli approfondimenti sul decesso del padre, avvenuto ad agosto 2022, sono scattati a seguito dell'esposto depositato in procura dalla sorella dell'uomo, che nei mesi precedenti alla sua morte aveva confessato di avere il sospetto che il figlio gli desse delle sostanze nel vino. Secondo l'accusa, al fine di "impadronirsi del patrimonio di famiglia", l'ex chef avrebbe provocato la morte del genitore "indebolendone progressivamente l'equilibrio psico fisico mediante sistematica somministrazione occulta, diluite nel vino e nelle pietanze da lui stesse preparategli in occasione dei pasti", di dosi crescenti e massive di "ipnotici (benzodiazepine) fino a sfibrarne il fisico e a indurgli crisi respiratorie".