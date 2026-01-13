Firenze, morte di Franka Ludwig: fermati il compagno e un'amica

Secondo gli inquirenti il premio di circa un milione intestato alla donna sarebbe stato il movente
© Carabinieri
Due fermi per la morte di Franka Ludwig, 52enne tedesca trovata priva di vita su un sentiero di montagna, nel comune di San Godenzo (Firenze), il 2 luglio scorso. I carabinieri hanno eseguito, su disposizione della procura, di Firenze il fermo del compagno della vittima, 53 anni, e di una amica, 66, entrambi fiorentini, per omicidio volontario.
I due, per l'accusa, avrebbero organizzato il delitto per incassare il premio delle assicurazioni del valore di circa un milione intestate alla donna. Secondo gli inquirenti, l'avrebbero prima tramortita con uno psicofarmaco, poi l'avrebbero portata sul sentiero e infine l'avrebbero uccisa colpendola alla testa con un masso.