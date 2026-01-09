Femminicidio Bologna, confermato l'ergastolo per l'ex medico della Virtus

"Io sono innocente". Così l'ex medico della Virtus, Giampaolo Amato al termine dell'appello per l'omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera. L'uomo durante le sue dichiarazioni aveva detto anche: "Ho dedicato tutta la mia vita alla cura e alla salute dei pazienti" e sulla morte delle familiari ha aggiunto che "la sola idea che si pensi che io possa aver fatto del male a Isabella e ai nostri figli, per me, è insopportabile; sono stato dipinto come una persona che non sono mai stato".