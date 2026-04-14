Firenze, accoltellato all'addome durante una rapina in strada

Un uomo italiano di 56 anni è stato accoltellato all'addome durante una rapina avvenuta in strada a Firenze. L'aggressione si è verificata intorno alle 21 di lunedì 13 aprile in via Novoli. La vittima sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che avrebbe, appunto, tentato di rapinarla e sarebbe stata colpita dopo aver tentato di opporre resistenza alle richieste del rapinatore. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Careggi dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.