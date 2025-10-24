Femminicidio, il corteo in memoria di Luciana Ronchi a Bruzzano

Centinaia di persone hanno partecipato al corteo silenzioso in memoria di Luciana Ronchi, a Bruzzano (Milano). La 62enne è stata uccisa dall'ex compagno in strada con 14 coltellate, alcune delle quali al volto. Presenti oltre ai residenti e ai conoscenti e alle associazioni, anche il sindaco Beppe Sala, diversi assessori e consiglieri comunali di Palazzo Marino. "Tranne rarissimi casi, purtroppo questi femminicidi hanno dei segnali prima. Questo è il punto di partenza. La prima questione da affrontare è che bisogna trovare una formula diversa affinché certe situazioni e disagi vadano dichiarati e denunciati. La donna oggetto di questa pressione fa fatica ma c'è bisogno che tutti facciamo la nostra parte", ha affermato Sala durante il momento di ricordo dalla 62enne. In testa al corteo lo striscione della società cooperativa "Abitare" con scritto "Con Luciana nel cuore".