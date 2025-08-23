È morto Carlo Pepi, il collezionista che smascherò i "falsi Modigliani"

È morto a 87 anni, all'ospedale di Cecina, Carlo Pepi, collezionista e critico d'arte autodidatta, noto in tutto il mondo per la sua competenza su Amedeo Modigliani. È balzato agli onori della cronaca nel 1984 per aver smascherato la burla delle false teste di Modigliani, le tre sculture rinvenute nei fossi di Livorno che furono presentate come autentiche opere dell'artista livornese. A darne notizia è stata la famiglia, annunciando che i funerali si terranno nella chiesa di San Michele Arcangelo di Crespina Lorenzana (Pisa) lunedì 25 agosto, alle ore 10.