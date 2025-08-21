Usa, è morto Frank Caprio: il giudice "buono" della tv americana diventato una star del web

È morto all'età di 88 anni Frank Caprio, il giudice "gentile" che ha popolato i reel social di milioni di utenti in tutto il mondo, anche in Italia. Combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. I video dei suoi processi sono diventati virali sul web negli ultimi anni, grazie al tatto e alla compassione che il magistrato mostrava nei confronti di imputati dalle storie difficili. I casi che ha affrontato di fronte alle telecamere sono quasi tutte infrazioni del codice della strada. In un caso, un veterano di guerra di 90 anni era passato col rosso per accompagnare il figlio di oltre 60 anni a fare la chemio. In uno dei filmati, Caprio ascolta la storia dell'anziano e si immedesima, annullando la multa.