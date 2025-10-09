Logo Tgcom24
solidarietà da dietro le sbarre

Detenute del carcere Trani ricamano lenzuola per i bimbi malati del Kenya

Iniziativa solidale dell'associazione Il Sogno di Angelica: i doni verranno consegnati a novembre

09 Ott 2025 - 16:45
