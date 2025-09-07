Logo Tgcom24
Da Fognini e Pennetta a Ludovico Einaudi, la folla al secondo giorno di camera ardente di Armani

Dopo le seimila persone che hanno dato sabato l'addio al re della moda, anche domenica tanti si sono messi in fila dalle 7

07 Set 2025 - 11:02
Dopo le seimila persone che hanno dato sabato l'addio a Giorgio Armani nella camera ardente allestita all'Armani/Teatro di via Bergognone, anche domenica tanti si sono messi in fila dalle 7 in attesa che alle 9 aprisse nuovamente la camera. Fra i primi a entrare il compositore Ludovico Einaudi, di cui è stato scelto un brano come sottofondo trasmesso nella sala dove si trova il feretro, ma anche Luisa Lusardi di Max Mara, l'attore Enrico Lo Verso e il presidente della Lombardia Attilio Fontana che ha ritenuto "doveroso" essere presente per un "un'eccellenza lombarda, un genio e un grande imprenditore".

