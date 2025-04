Via Crucis, Papa Francesco: "Servono lacrime sincere in un mondo a pezzi"

C'è poi "bisogno di chi ci fermi, talvolta, e ci metta sulle spalle qualche pezzo di realtà che va semplicemente portato. Si può lavorare tutto il giorno, ma senza di Te si disperde". E allora il Papa ha pregato Dio di "fermare la nostra corsa", "quando andiamo per la nostra strada, senza guardare in faccia nessuno", "quando le notizie non ci commuovono", "quando le persone diventano numeri", "quando per ascoltare non c'è mai tempo". Il Pontefice, nella sua preghiera, ha chiesto aiuto poi a Dio per una "Chiesa lacerata" e ha ribadito il suo messaggio di inclusione per "tutti tutti tutti".