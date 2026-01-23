Cagliari, gli "angeli del Poetto" puliscono la spiaggia dopo la mareggiata

© Facebbok - Cittadinanza Attiva OIKOS
© Facebbok - Cittadinanza Attiva OIKOS
© Facebbok - Cittadinanza Attiva OIKOS
© Facebbok - Cittadinanza Attiva OIKOS
"Da un lato il cuore è pesante, dall'altro profondamente riconoscente", scrive l'associazione Cittadinanza Attiva OIKOS, che ha organizzato l'iniziativa
Dopo la mareggiata dei giorni scorsi, giovedì, diversi volontari hanno pulito la spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena (Cagliari). L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Cittadinanza Attiva OIKOS. "Da un lato il cuore è pesante, dall'altro profondamente riconoscente. Le pulizie ambientali svolte al Poetto di Quartu ci hanno messo davanti a una realtà dolorosa: l'inquinamento causato dall'essere umano è un problema enorme, che non possiamo più ignorare. Una vera e propria montagna di rifiuti, arrivati anche dal mare, è stata raccolta: bottiglie di plastica, pannolini, lattine spezzate, frammenti di ogni tipo. Insieme alle microplastiche, tutto questo continua purtroppo a rappresentare una minaccia costante per la fauna e per la vita marina del nostro mare. Abbiamo raccolto anche una quantità di nasse da pesca che mai avremmo immaginato. Harry non ha colpito solo gli stabilimenti balneari. Ha lasciato dietro di sé anche silenzio, distruzione e tanti animali senza vita lungo la costa", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione.
"Eppure, in mezzo a tutto questo, abbiamo visto anche qualcosa di potente e commovente. Abbiamo visto quante persone sono pronte a rimboccarsi le maniche per difendere l'ambiente. Tantissimi volontari, arrivati da diversi comuni, hanno risposto all'invito al clean-up di emergenza. A ognuno di voi va il nostro grazie più sincero, per averci aiutato a ripulire ciò che 'Harry' ha trascinato con sé. Siamo profondamente grati anche a chi è venuto a ringraziarci di persona: la presidente della Regione Alessandra Todde e i sindaci di Quartu e Cagliari, Graziano Milia e Massimo Zedda. Il volontariato e l'impegno del 'semplice cittadino' non dovrebbero mai restare invisibili. Domani (venerdì, ndr) si continua", aggiunge l'associazione.
Inoltre, per domenica 25 gennaio, a partire dalle 10, è stata organizzata al Poetto una giornata dedicata alla pulizia del litorale da Cagliari a Quartu Sant'Elena. Il punto di ritrovo sarà davanti al Golden Beach, sul confine tra i due Comuni, da cui inizierà un'azione collettiva che vedrà fianco a fianco amministrazioni comunali e associazioni di volontariato. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra gli Assessorati all'Ambiente dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant'Elena e il tessuto associativo locale, con il coinvolgimento diretto della comunità.