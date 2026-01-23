Cagliari, gli "angeli del Poetto" puliscono la spiaggia dopo la mareggiata

Dopo la mareggiata dei giorni scorsi, giovedì, diversi volontari hanno pulito la spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena (Cagliari). L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Cittadinanza Attiva OIKOS. "Da un lato il cuore è pesante, dall'altro profondamente riconoscente. Le pulizie ambientali svolte al Poetto di Quartu ci hanno messo davanti a una realtà dolorosa: l'inquinamento causato dall'essere umano è un problema enorme, che non possiamo più ignorare. Una vera e propria montagna di rifiuti, arrivati anche dal mare, è stata raccolta: bottiglie di plastica, pannolini, lattine spezzate, frammenti di ogni tipo. Insieme alle microplastiche, tutto questo continua purtroppo a rappresentare una minaccia costante per la fauna e per la vita marina del nostro mare. Abbiamo raccolto anche una quantità di nasse da pesca che mai avremmo immaginato. Harry non ha colpito solo gli stabilimenti balneari. Ha lasciato dietro di sé anche silenzio, distruzione e tanti animali senza vita lungo la costa", si legge sulla pagina Facebook dell'associazione.