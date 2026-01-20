Le immagini Maltempo in Sardegna, spiaggia del Poetto sott'acqua

A Sant'Anna Arresi, nel Sud della Sardegna, un grosso albero è caduto in strada a causa delle forti raffiche di scirocco che stanno sferzando l'isola. Intanto, i vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti a Piscinas per soccorrere nove cani rimasti intrappolati, a causa delle intense piogge, all'interno di un terreno allagato dal Rio Piscinas