© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Maltempo in Sardegna, spiaggia del Poetto sott'acqua

A Sant'Anna Arresi, nel Sud della Sardegna, un grosso albero è caduto in strada a causa delle forti raffiche di scirocco che stanno sferzando l'isola. Intanto, i vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti a Piscinas per soccorrere nove cani rimasti intrappolati, a causa delle intense piogge, all'interno di un terreno allagato dal Rio Piscinas

20 Gen 2026 - 12:02
