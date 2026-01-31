1 di 12
© Da video | Gli anarchici e gli autonomi hanno lanciato pietre, bombe carta e hanno acceso anche fuochi pirotecnici 
Askatasuna, scontri a Torino: sassaiola sulla polizia, incendiati cassonetti

La manifestazione ha deviato dal percorso programmato dirigendosi verso la sede dove sorgeva il centro sociale. Lì gli scontri con le forze dell'ordine

31 Gen 2026 - 18:58
