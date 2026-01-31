Askatasuna, scontri a Torino: sassaiola sulla polizia, incendiati cassonetti

© Da video | Gli anarchici e gli autonomi hanno lanciato pietre, bombe carta e hanno acceso anche fuochi pirotecnici
La manifestazione ha deviato dal percorso programmato dirigendosi verso la sede dove sorgeva il centro sociale. Lì gli scontri con le forze dell'ordine