"Street Parade" di Torino: scontri tra antagonisti e forze dell'ordine

La serata era cominciata con uno spettacolo musicale in piazza Vittorio Veneto. La mezzanotte è stata salutata con numerosi fuochi d'artificio. Migliaia di persone hanno poi cominciato la 'Street Parade' vera e propria, una sfilata a suon di musica per le strade del quartiere Vanchiglia, dove si trova la palazzina in cui fino a un paio di settimane fa, prima dello sgombero da parte delle forze dell'ordine, era insediato il centro sociale Askatasuna. "Un nuovo anno di lotta è cominciato e noi saremo ovunque" è stato lo slogan degli attivisti. Le tensioni si sono verificate all'angolo tra via Rossini e corso Regina Margherita. La Street Parade è poi terminata nei paraggi del Campus Einaudi, dove i partecipanti si sono fermati per proseguire la nottata con una festa danzante.

