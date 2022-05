Forte scossa di terremoto in Toscana: magnitudo 3.7, epicentro vicino a Firenze

Il sisma, come riporta l'ingv, ha avuto come epicentro il territorio di Impruneta , a 4 km a sud ovest dal paese e a una profondità di 10 km. La scossa, delle 17:50, era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta, di magnitudo 1.8 alle ore 17:41 e 1.1 alle ore 17:48. Ne è poi seguita una di magnitudo 1.5, a una profondità di 6 km e a un chilometro di distanza dalla scossa principale.

Nessun danno ai musei di Firenze

- Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze dopo la scossa di 3.7 con epicentro a Impruneta, vicino al capoluogo toscano. Le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargello non sono stati evacuati dopo la scossa. Da una prima verifica non ci sarebbero danni alla cupola del Duomo e mercoledì saranno svolti controlli più approfonditi.