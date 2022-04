Terremoto di magnitudo 6 in Bosnia Erzegovina, avvertito anche in Italia

Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato nel sud della Bosnia Erzegovina intorno alle 23:07 di venerdì sera.

Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro è nella zona di Ljubinje e l'ipocentro a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone dell'Italia, in particolare nelle Marche, in Abruzzo, Campania e Puglia.