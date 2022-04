Doppia scossa di terremoto sull'Appennino tosco-romagnolo

Poco prima delle 18 due scosse di terremoto di magnitudo 3.8 e 2.4 sono state registrate sull'Appennino tosco-romagnolo.

In base ai dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) l'epicentro del primo è stato a sei chilometri da Firenzuola, in provincia di Firenze, il secondo a 6 km da Monghidoro, Bologna. Entrambi i terremoti sono avvenuti a una profondità tra 14 e 17 chilometri. Diversi i paesi a ridosso del confine tosco-romagnolo che hanno sentito la terra tremare. Al momento non risultano segnalazioni di danni.