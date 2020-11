Forte dei Marmi, multato perché ha baciato la sua ragazza: “Appartati per evitare assembramenti"

Multati dai vigili urbani perché si stavano baciando, ed erano quindi senza mascherina, sul pontile di Forte dei Marmi. La notizia, che ha come protagonisti due giovani ragazzi di Prato e un loro amico colpevole di aver immortalato il bacio in una foto, ha fatto il giro del web scatenando non poche polemiche.

“Ci eravamo appartati per evitare l’assembramento e visto che non c’erano persone ho voluto dare un bacio alla mia ragazza e il mio amico ha immortalato il momento", racconta a "Quarta Repubblica" Francesco Barducci, protagonista del singolare episodio. "Ci hanno fatto una multa da 400 euro a testa", spiega ancora il giovane in collegamento con Nicola Porro che definisce l'accaduto "frutto della psicopolizia".

Il giovane però ci tiene a difendere le forze dell’ordine: “Stanno svolgendo un lavoro impressionante in questo momento, si può sbagliare ma non è corretto generalizzare”.