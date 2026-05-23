Forte dei Marmi, le strappano dal polso un rolex da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1
La donna di origini lituane stava facendo aperitivo con il figlio di 7 anni quando è stata afferrata per un braccio da un uomo con una maglietta hawaiana e gettata a terra
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Le ha strappato un Rolex da 50mila euro mentre stava facendo un aperitivo con il figlio di sette anni nel centro di Forte dei Marmi. È stata presa per un braccio e gettata sulla sedia mentre urlava per chiedere aiuto ma a niente sono servite per bloccare quell'uomo con la maglietta hawaiana che si era avvicinato al suo tavolo. Un bottino da oltre cinquantamila euro che però gli agenti della squadra anticrimine del Commissariato locale è riuscito a recuperare. Alla fine tre persone sono state fermate mentre erano in fuga sull'A1, all'altezza di Roma Nord.
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Lo strappo
La vittima, una donna lituana di 47 anni, si trovava seduta al tavolo insieme al marito, al figlio di sette anni e a un'amica, quando è stata improvvisamente avvicinata da un giovane che indossava una maglietta hawaiana e che avrebbe allungato le mani con rapidità afferrandole il braccio e strappandole con violenza l'orologio dal polso, un Rolex Daytona in oro di ingente valore economico. Il cinturino si è spezzato durante lo strappo e la donna è caduta dalla sedia riportando lesioni al polso, successivamente refertate. Subito dopo il colpo, il giovane si è allontanato di corsa dal locale raggiungendo uno scooter guidato da un complice, che lo attendeva poco distante per la fuga.
Le ricerche
Sul posto sono intervenute in pochi minuti le volanti del commissariato di polizia di Forte dei Marmi, che hanno immediatamente avviato le ricerche del rapinatore e del mezzo utilizzato. Analizzando i varchi elettronici e i sistemi di controllo cittadini gli investigatori hanno ricostruito con precisione la dinamica della fuga e individuato anche un'auto utilizzata dai rapinatori per allontanarsi rapidamente dal territorio comunale dopo aver abbandonato lo scooter. Sulla base degli elementi raccolti è stata quindi diramata una dettagliata nota di ricerca a livello nazionale. Le indagini si sono concentrate sui possibili spostamenti verso sud del veicolo segnalato, attivando anche il servizio polizia stradale di Roma e un monitoraggio costante delle principali arterie autostradali.
Tre denunciati
La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19, quando l'auto è stata intercettata sull'autostrada A1 in direzione Napoli. Il veicolo è stato fermato tra le uscite di Orte e Roma Nord dagli agenti della sottosezione autostradale della polizia stradale di Roma Nord, che hanno eseguito un controllo operativo mirato. A bordo dell'auto si trovavano tre persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, tra cui rapina e furto. Durante la perquisizione del mezzo sono stati trovati gli indumenti utilizzati per la rapina e, soprattutto, è stato recuperato il Rolex Daytona sottratto alla vittima, un orologio in oro dal valore dichiarato superiore ai 50mila euro. Nel frattempo, gli investigatori del commissariato di Forte dei Marmi hanno formalizzato la denuncia della vittima.
La donna, ancora visibilmente provata dall'accaduto, è stata in grado di collaborare attivamente con gli inquirenti effettuando il riconoscimento fotografico del presunto autore della rapina. Inoltre, le successive attività investigative hanno consentito di raccogliere ulteriori elementi a carico degli altri due soggetti coinvolti. Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla procura di Tivoli, che ha disposto per i tre la denuncia a piede libero per il reato di rapina aggravata in concorso. L'orologio recuperato è stato restituito alla legittima proprietaria.