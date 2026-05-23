Forte dei Marmi, le strappano dal polso un rolex da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1

La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 19, quando l'auto è stata intercettata sull'autostrada A1 in direzione Napoli. Il veicolo è stato fermato tra le uscite di Orte e Roma Nord dagli agenti della sottosezione autostradale della polizia stradale di Roma Nord, che hanno eseguito un controllo operativo mirato. A bordo dell'auto si trovavano tre persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, tra cui rapina e furto. Durante la perquisizione del mezzo sono stati trovati gli indumenti utilizzati per la rapina e, soprattutto, è stato recuperato il Rolex Daytona sottratto alla vittima, un orologio in oro dal valore dichiarato superiore ai 50mila euro. Nel frattempo, gli investigatori del commissariato di Forte dei Marmi hanno formalizzato la denuncia della vittima.