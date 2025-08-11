Logo Tgcom24
Cronaca
Forte dei Marmi, cade un ultraleggero: ferito il fondatore di Liu Jo

Il 78enne Vannis Marchi avrebbe riportato varie escoriazioni

11 Ago 2025 - 15:08
© Sito ufficiale

Domenica mattina, a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in un campo nei pressi dell'autostrada A12, è precipitato un ultraleggero. Alla guida del mezzo c'era il 78enne Vannis Marchi, fondatore insieme al fratello del marchio Liu Jo. Lo riporta La Nazione, la quale specifica che l'uomo era solo, "ha riportato varie escoriazioni ma è sempre rimasto cosciente e vigile".  

L'uomo sarebbe stato in procinto di atterrare all'aeroporto dei Marmi, "quando avrebbe urtato un cavo perdendo il controllo del velivolo".  

Sempre stando al quotidiano, sul posto sono arrivati l'automedica di Querceta, un’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, i vigili del fuoco, la polizia e il personale della Società Autostrade. Marchi è stato soccorso e poi portato in codice giallo in ospedale. 

