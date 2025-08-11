Forte dei Marmi, cade un ultraleggero: ferito il fondatore di Liu Jo

Domenica mattina, a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in un campo nei pressi dell'autostrada A12, è precipitato un ultraleggero. Alla guida del mezzo c'era il 78enne Vannis Marchi, fondatore insieme al fratello del marchio Liu Jo. Lo riporta La Nazione, la quale specifica che l'uomo era solo, "ha riportato varie escoriazioni ma è sempre rimasto cosciente e vigile".