Genova, nel piper precipitato muore il poliziotto-eroe del rogo di Bologna: era stato premiato da Mattarella

Sul piano di volo del piper su cui erano Muci e Gabbi ci sono ancora incertezze e anche su questo aspetto stanno indagando i carabinieri. Le cause dell'incidente sono da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione potrebbe esserci stato un malfunzionamento dell'ultraleggero. Forse, questa l'ipotesi dei carabinieri, il velivolo stava tentando un atterraggio di emergenza a Isola del Cantone e per questo è stato visto volare a bassa quota, schiantandosi anche per via della scarsa visibilità in un'area boschiva. Il pubblico ministero di turno, Paola Calleri, ha aperto un fascicolo e verrà disposta una consulenza tecnica per capire cosa sia successo. L'ultraleggero partito dal campo volo di Mazzè, in provincia di Torino, era diretto a Sutri, in provincia di Viterbo.