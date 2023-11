Forlì, molestie sessuali a una studentessa 15enne sul bus: arrestato un 63enne

La ricostruzione dell'accaduto - Il 63enne aveva approcciato la 15enne in una fermata dei pullman di Forlì. Come riporta Il Resto del Carlino, l'uomo avrebbe chiesto alla giovane di condividere uno spinello (offerto da lui), ma lei avrebbe rifiutato. Dopodiché, le avrebbe fatto proposte sessuali - l'avrebbe anche invitata ad andare a casa da lui - partendo da un racconto di come si comporterebbero le ragazze in Congo: "Sono già sposate, hanno già dei figli, fanno già l'amore". Una volta saliti sull'autobus, l'uomo si sarebbe seduto vicino a lei e l'avrebbe toccata.

Lei, intanto, avrebbe chiesto aiuto a un amico che sarebbe andato a prenderla. Si sarebbe pure sfiorata la rissa tra l'amico della giovane e il 63enne. Un passante sarebbe dovuto intervenire per separarli. La 15enne ha raccontato tutto ai genitori e la madre, un paio di giorni dopo, è andata in questura a Ravenna a denunciare il fatto.

Il 63enne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Corrado Schiaretti su richiesta della Pm Lucrezia Ciriello. Venerdì, nell'interrogatorio di garanzia, alla presenza del suo avvocato Filippo Raffaelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nell'ordinanza, il gip ha definito il "narrato della persona offesa, logico e coerente"; le "sue dichiarazioni non sono solo attendibili: ma anche confermate da ulteriori rilevanti elementi che escludono qualsiasi possibile ricostruzione alternativa".