Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe cominciata in casa. La donna è poi corsa in strada inseguita dal 46enne. Il tutto sarebbe poi proseguito nella strada adiacente, in prossimità di una vicina abitazione dove la donna avrebbe cercato riparo, ma l'uomo l'avrebbe inseguita e colpita più volte con un coltello da cucina. La donna, soccorsa da alcuni vicini e, poco dopo, dai sanitari del 118 e dai carabinieri di Santa Sofia e Meldola, è stata trasportata, in eliambulanza, all'Ospedale Bufalini di Cesena. L'arma utilizzata, un coltello da cucina di grosse dimensioni, è stata recuperata e sequestrata. Il 46enne, immediatamente bloccato, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.