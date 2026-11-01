Forlì, ruba le offerte dalla camera mortuaria dell'ospedale: fermato da un familiare del morto e arrestato

Ha rubato la cassetta delle offerte dalla camera mortuaria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, ma è stato fermato subito dal familiare di un defunto e arrestato dalla polizia. Come riportano l'edizione forlivese de Il Resto del Carlino e del Corriere Romagna, l'uomo si era introdotto nei locali e aveva preso la cassetta col denaro lasciato in memoria di una persona deceduta. Mentre cercava di allontanarsi, un familiare del morto si è accorto del furto, lo ha inseguito e bloccato.