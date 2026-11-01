Forlì, ruba le offerte dalla camera mortuaria dell'ospedale: fermato da un familiare del morto e arrestato

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Ha rubato la cassetta delle offerte dalla camera mortuaria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, ma è stato fermato subito dal familiare di un defunto e arrestato dalla polizia. Come riportano l'edizione forlivese de Il Resto del Carlino e del Corriere Romagna, l'uomo si era introdotto nei locali e aveva preso la cassetta col denaro lasciato in memoria di una persona deceduta. Mentre cercava di allontanarsi, un familiare del morto si è accorto del furto, lo ha inseguito e bloccato.
L'arresto e la perquisizione
Come riportano le testate locali, sul posto è arrivato anche un operatore del posto di polizia presente nell'ospedale, che ha arrestato l'uomo mentre cercava di divincolarsi. La perquisizione ha permesso di recuperare l'intera somma, 119,30 euro, restituita ai familiari della persona scomparsa. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e, tenuto conto dei fatti e dei precedenti, ha condannato l'uomo.