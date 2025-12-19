Fontana di Trevi, da febbraio ticket di 2 euro per i turisti

"Dal primo febbraio a Roma sarà istituto un biglietto" a pagamento per i turisti "per sei siti monumentali e museali che finora erano gratuiti: Fontana di Trevi - solo per l'ingresso davanti al catino con un ticket di due euro -, Villa di Massenzio, Museo Napoleonico, Museo Carlo Baracco, museo Pilotti e museo Canonica". Lo ha annunciato il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, precisando: "Totalmente gratuiti tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale per i romani e i residenti di Roma e della città metropolitana", ha precisato.